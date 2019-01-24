За сутки куряне почти две тысячи раз нарушили ПДД

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-24T13:26:02+03:00

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За сутки в регионе выявлены 1945 нарушений правил дорожного движения. 23 января в Курской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили ранения.

За вождение в пьяном виде прав лишились за сутки три водителя, кроме этого два водителя отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Выявлен 81 пешеход, нарушивший ПДД. Всего выявлено 1945 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1599 нарушений ПДД, в том числе 1589 нарушений скоростного режима.