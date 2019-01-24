Курянин по ошибке убил битой 80-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T12:12:47+03:00

Мужчина проведет в колонии 8,5 лет

Мужчина проведет в колонии 8,5 лет

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26 мая 2018 года у подъезда дома, расположенного на улице Сумской, 50-летний курян повздорил с незнакомцем, который ударил его по лицу. Мужчина, желая отомстить, взял деревянную биту и направился к предполагаемому месту жительства обидчика.

Перепутав комнату общежития, он выбил входную дверь, отключил электричество, и стал бить битой по голове лежащего на кровати человека. Вместо его обидчика это оказалась 80-летняя пенсионерка. Затем злоумышленник с места преступления скрылся.

Получившая серьезные травмы 80-летняя женщина скончалась в больнице. В отношении курянина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти с использованием орудия убийства.

Промышленный районный суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.