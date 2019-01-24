Под Курском сгорел очередной автомобиль

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-24T10:56:06+03:00

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24 января в 03:32 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании автомобиля в поселке Горшечное Горшеченского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

В автомобиле «ВАЗ-2105» огонь повредил моторный отсек и панель приборов. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Сообщения о возгорании автомобилей в Курской области поступают практически ежедневно. 22 января примерно в четыре часа дня в селе Зуевка Солнцевского района в гараже загорелся автомобиль ВАЗ-2107, огонь перекинулся и на мотоблок «Нива».