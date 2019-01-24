Против курянина, убившего начальника на рабочем месте, завели дело

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-24T08:57:47+03:00

ЧП произошло на одном из льговских предприятий Фото: Из архива КП.

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"КП" уже рассказывала о страшной трагедии, котора яна днях разыгралась на одном из льговских предприятий. Здесь во время ссоры подчиненный набросился на начальника с ножом.

СК завел уголовное дело против 38-летнего нападавшего, жителя Льговского района по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

По версии следствия, 22 января примерно в 9 часов утра между обвиняемым и его 59-летним руководителем на рабочем месте во Льгове, произошел конфликт, в ходе которого подчиненный ударил нгожом в живот своего шефа. После этого нападавший с места ЧП скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в райбольницу, но он умер на операционном столе.

Сейчас обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.