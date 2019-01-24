Против курянина, убившего начальника на рабочем месте, завели дело
"КП" уже рассказывала о страшной трагедии, котора яна днях разыгралась на одном из льговских предприятий. Здесь во время ссоры подчиненный набросился на начальника с ножом.
СК завел уголовное дело против 38-летнего нападавшего, жителя Льговского района по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
По версии следствия, 22 января примерно в 9 часов утра между обвиняемым и его 59-летним руководителем на рабочем месте во Льгове, произошел конфликт, в ходе которого подчиненный ударил нгожом в живот своего шефа. После этого нападавший с места ЧП скрылся.
Пострадавшего госпитализировали в райбольницу, но он умер на операционном столе.
Сейчас обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.