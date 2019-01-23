2019-01-23T16:34:54+03:00
Звезды

В Курске пройдет Губернский зимний бал

Он состоится в концертно-творческом центре «Звездный» 9 февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Приглашаются все желающиеПриглашаются все желающиеФото: Из архива "КП"
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Курян приглашают на традиционный Зимний бал, который состоится 9 февраля в концертно-творческом центре «Звездный». Участников ждут традиционные салонные увеселения, танцы и приятная атмосфера великосветского общества.

Дамы должны быть в вечерних платьях, а кавалеры – в классическом костюме и белых перчатках. Иные бальные аксессуары, будь то веер, маска или трость приветствуются, но не обязательны. Съезд гостей в 14:30. Начало в 15:00. Стоимость билета 250 руб.

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