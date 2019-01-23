В Курске пройдет Губернский зимний бал
Он состоится в концертно-творческом центре «Звездный» 9 февраля
Приглашаются все желающиеФото: Из архива "КП"
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Курян приглашают на традиционный Зимний бал, который состоится 9 февраля в концертно-творческом центре «Звездный». Участников ждут традиционные салонные увеселения, танцы и приятная атмосфера великосветского общества.
Дамы должны быть в вечерних платьях, а кавалеры – в классическом костюме и белых перчатках. Иные бальные аксессуары, будь то веер, маска или трость приветствуются, но не обязательны. Съезд гостей в 14:30. Начало в 15:00. Стоимость билета 250 руб.