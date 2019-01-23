В Курской области посчитали всех избирателей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-23T15:41:54+03:00

Правом голоса в регионе обладают более 924 тысяч человек

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В Курской области определили численность избирателей по состоянию на 1 января 2019 года. Как поясняет председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, численность избирателей устанавливается дважды в год по состоянию на 1 января и на 1 июля с использованием Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». Учет избирателей ведется на основании сведений, которые предоставляют главы местных администраций муниципальных районов и городских округов.

Устанавливать численность избирателей необходимо для того, чтобы корректно, в соответствии с законом сформировать списки избирателей и обеспечить граждан правом проголосовать на выборах различных уровней. Эти данные также нужны при образовании избирательных округов и избирательных участков.

Согласно актуальным данным правом голоса в регионе обладают 924 989 граждан. В Курске зарегистрировано 348 328 избирателей, в Железногорске 83 721. В Курчатове правом голоса обладают 34 209 граждан, во Льгове – 16 206. Замыкает пятерку городских округов город Щигры – в нем зарегистрировано 14 286 избирателей.

Среди 28 муниципальных районов области наибольшее количество избирателей в Курском районе – 43 379. На втором месте по численности – Рыльский район (26 183 избирателя), на третьем – Обоянский район (24 887 избирателей). Наименьшее количество зарегистрировано в Черемисиновском районе – 8 394 избирателя.