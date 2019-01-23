В Курске стартует Всероссийская киберспортивная студенческая лига

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-23T15:36:58+03:00

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26 января в 10.00 в компьютерном клубе «Бункер» начинается региональный этап третьего сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Это соревнования сборных высших и средних специальных учебных заведений, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года.

Общий призовой фонд составит более трех миллионов рублей.

В сезоне 2018–2019 учебного года студенты со всей России примут участие в командных соревнованиях по следующим дисциплинам:

Counter-Strike: Global Offensive (5v5) — призовой фонд 900 000 рублей, Dota 2 (5v5) — 900 000 рублей, Warface (5v5) — 900 000 рублей, Artifact (1v1) — 180 000 рублей, Hearthstone (1v1) — 180 000 рублей.

За квоту в зональный этап лиги поборются команды: Курского государственного университета, Юго-западного государственного университета, Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова, Курского железнодорожного техникума, Курского монтажного техникума, Курского автотехнического колледжа, Курского государственного политехнического колледжа, Курского электромеханического техникума.

Региональный этап продлится до 30 марта, и по его итогам определится команда-победитель, которая представит Курскую область в зональном этапе, где наши студенты сразятся за выход в Гранд-финал с командами ЦФО.

В прошлом сезоне Лиги команда ЮЗГУ заняла четвертое место среди 170 вузов России по киберспорту и выиграла 365 тысяч призовых.