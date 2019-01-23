Государство задолжало курским педагогам 600 тысяч рублей
В прокуратуру Фатежского района поступило обращение учителей школы о нарушении их прав в связи с невыплатой компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно.
В 2018 году компенсация затрат на проезд не выплачена 14 заявителями - учителям общеобразовательной школы долг составил более 90 тыс. рублей.
Во время проверки доводов этого обращения прокуратура вскрылаты факты невыплаты компенсации и другим педагогическим работникам образовательных учреждений района. Общая сумма долга перед ста учителями школ и воспитателями детского сада превысила 600 тысяч рублей.
Прокурор внес главе Фатежского района представление, а котором потребовал устранить нарушения. Кроме того прокуратура подготовила исковые заявления о взыскании с администрации Фатежского района образовавшейся задолженности, которые в ближайшие дни будут направлены в суд.
Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.