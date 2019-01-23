Государство задолжало курским педагогам 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-23T15:26:37+03:00

Эти средства полагались за проезд к месту работы Фото: Из архива КП.

Эту сумму не выплатили учителям и воспитателям только одного района области

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В прокуратуру Фатежского района поступило обращение учителей школы о нарушении их прав в связи с невыплатой компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно.

В 2018 году компенсация затрат на проезд не выплачена 14 заявителями - учителям общеобразовательной школы долг составил более 90 тыс. рублей.

Во время проверки доводов этого обращения прокуратура вскрылаты факты невыплаты компенсации и другим педагогическим работникам образовательных учреждений района. Общая сумма долга перед ста учителями школ и воспитателями детского сада превысила 600 тысяч рублей.

Прокурор внес главе Фатежского района представление, а котором потребовал устранить нарушения. Кроме того прокуратура подготовила исковые заявления о взыскании с администрации Фатежского района образовавшейся задолженности, которые в ближайшие дни будут направлены в суд.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.