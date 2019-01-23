Под Курском загорелся жилой дом
Пожар произошел в Щигровском районе
В доме закоптился потолокФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 января в первом часу дня на хуторе Мещерские дворы Щигровского района загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 13 города Щигры, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Пожар потушили в 12:29. В доме закоптился потолок на площади два квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.