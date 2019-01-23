2019-01-23T15:24:43+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся жилой дом

Пожар произошел в Щигровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В доме закоптился потолокВ доме закоптился потолокФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

23 января в первом часу дня на хуторе Мещерские дворы Щигровского района загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 13 города Щигры, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар потушили в 12:29. В доме закоптился потолок на площади два квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24