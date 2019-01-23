В Курске пройдет литературный марафон

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-23T15:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

25 января в 13.30 курские библиотеки приглашает курян и гостей города стать участниками литературного марафона «Читаем книги о Татьяне», сообщили в администрации города Курска.

В программе: художественное чтение отрывков из лучших произведений русской литературы, героинями которых являются Татьяны, интерактивные литературные конкурсы и викторины; музыкальные номера, посвященные героиням праздника.

Также состоится презентация книжно-иллюстративной экспозиции «О вас, Татьяны!», на которой будут представлены биографии знаменитых русских женщин с именем Татьяна. Особое место будет уделено произведениям современных писательниц Татьяны Толстой, Татьяны Поляковой, Татьяны Устиновой и др.

Литературный марафон «Читаем книги о Татьяне» пройдет в библиотеке № 6 на улице Парковой, 3а, в библиотеке № 7 на Гагарина, 4 и в библиотеке № 13 на улице Бочарова, 6.