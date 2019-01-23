В 2018 году произошло более двухсот ДТП с участием детей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-23T14:52:09+03:00

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За 12 месяцев 2018 года в Курской области зарегистрировано 204 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, из них 93 ДТП - с участием несовершеннолетних пассажиров – это 45,6% от общего количества ДТП.

В этих ДТП сто детей получили ранения (в 2017 году -125), 8 – погибли (в 2017 году – 9), из них 93 пассажира автомобилей. По прежнему есть факты перевозки детей без детских удерживающих устройств. В 2018 году к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ привлечены 4514 водителей.

Госавтоинспекция призывает родителей использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле.

Как показывает практика, автокресло уменьшает вероятность получения травмы ребенка на 75%.

Ответственность, предусмотренная административным законодательством за нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусматривает штраф в три тысячи рублей.