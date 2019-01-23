Курянин лишился кредитки во время застолья

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-23T14:32:13+03:00

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В полицию обратился 25-летний курянин с сообщением о том, что с его карты списаны почти 30 тысяч рублей. Оперативники установили, что днем ранее мужчина познакомился с неизвестным гражданином, который приехал в район для поиска работы. Знакомство было решено продолжить во время застолья.

После употребления спиртного хозяин дома уснул, в это время новый друг вытащил из его кармана банковскую карту, на которой был нацарапан пин-код. Наличные вор снял в ближайшем банкомате. Полицейские задержали подозреваемого до того, как он успел покинуть территорию района. Большую часть суммы он потратил, остальные деньги изъяли для возврата потерпевшему. Кроме того, в рамках уголовного дела по факту кражи будет проводиться работа по возмещению полного материального ущерба, сказали в УМВД.