2019-01-23T14:25:59+03:00
Общество

В Курске пройдут мероприятия ко Дню студенчества

Вход на большинство из них будет свободный
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске будут чествовать студентовВ Курске будут чествовать студентовФото: Светлана ВОЛКОВА
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День российского студенчества – Татьянин день - отмечается в России ежегодно 25 января.

Накануне, 24 января в 15.00, на спортивной площадке по проспекту Клыкова, 8, пройдет футбольный турнир «Молодежный транзит».

25 января с 11.20 до 15.00 в областном Дворце молодежи провойдет молодежный чемпионат среди студенческих клубов «Универсариум-2019» (вход свободный). В 13.00 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) стартует проект «Татьянин день в России» (вход свободный). В 13.00 в центре досуга «Родина» начнется развлекательная программа «Студенческий переполох» (вход свободный). В 15.00 на базе ЦНТ «Русь» пройдет праздничная программа «Татьянин день» (вход свободный). В 15.00 в молодежном центре «Гелиос» подведут итоги конкурса фоторабот «Портрет Татьяны» (вход свободный).

С 15.00 до 17.00 на катке в парке Пионеров будет организовано мероприятие «ЗАЧЕТная тусовка» (вход свободный, аренда коньков - 100 руб.). В 18.00 в центре досуга «Юность» пройдет турнир по настольным играм «Поиграем» (вход свободный).

25 января на многих катках будут действовать скидки для посетителей при предъявлении студенческого билета, сказали в мэрии.

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