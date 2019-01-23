Под Курском продавщица отбилась от вооруженного налетчика

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-23T13:57:26+03:00

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В Обоянском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина. Неизвестный в маске дождался, когда продавец закроет торговый павильон. Угрожая ножом, он потребовал от продавца, которая покидала помещение, вернуться и выдать деньги из кассы. Женщина оказала налетчику активное сопротивление и даже получила травмы. Нападавший, не сумев довести преступление до конца, скрылся, рассказалив полиции.

Оперативники Обоянского отдела полиции установили преступника в день подачи заявления. Он сознался в содеянном. У него изъяли кухонный нож со следами крови пострадавшей и темная маска. Сейчас 23-летний подозреваемый активно сотрудничает со следствием. Ранее он не судим. По его словам, на преступление пошел из-за нехватки денег. Против него возбуждили уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». В скором времени суд рассмотри вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.