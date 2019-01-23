В Курске ищут водителя, который сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-23T13:45:53+03:00

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Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 14 января 2019 года. Возле дома 4/2 по ул. 50 лет Октября в 16.50 неизвестный водитель на автомобиле Ниссан Альмера серебряного цвета проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована.

Все, кто стал очевидцем происшествия, а также те, кто обладает записями происшествия с камер видеонаблюдения, могут обратиться в любой отдел полиции или по номеру 8-951-084-03-68.