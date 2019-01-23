2019-01-23T13:45:53+03:00
Происшествия

В Курске ищут водителя, который сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Свидетелей ДТП просят откликнутьсяСвидетелей ДТП просят откликнутьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 14 января 2019 года. Возле дома 4/2 по ул. 50 лет Октября в 16.50 неизвестный водитель на автомобиле Ниссан Альмера серебряного цвета проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована.

Все, кто стал очевидцем происшествия, а также те, кто обладает записями происшествия с камер видеонаблюдения, могут обратиться в любой отдел полиции или по номеру 8-951-084-03-68.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин лишился кредитки во время застолья
В Курске пройдут мероприятия ко Дню студенчества
Под Курском продавщица отбилась от вооруженного налетчика
В Курской области за сутки выявили 1970 нарушений ПДД
Идет прием заявок на конкурс по восстановлению историко-культурного облика центра Курска
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
Куряне смогут стать общественными экоинспекторами
Детей из курского детсада "Лучик" временно переведут в другие дошкольные учреждения
Каждый курянин к 2024 году получит персональный «Цифровой профиль»
Куряне смогут проститься с Игорем Селивановым
Из Москвы в Курск пустят автобусы
Под Курском сгорел гараж с машиной и мотоблоком
Курских водителей предупреждают о тумане
В Курской области произошло пять чрезвычайных ситуаций
Курянам напомнили о действиях при утечке газа
Курянина обвиняют в краже бухты электрокабеля
Курянин до смерти забил гостя
Под Курском автомастера могут привлечь за угон
Под Курском подчиненный зарезал главного дорожника на рабочем месте
Виновных в экологическом ЧП под Курском пообещали наказать
Курян задержали за кражу мобильников
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» дома дважды обыграл «Тюмень-ТюмГУ»