В Курске ищут водителя, который сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора
Свидетелей ДТП просят откликнутьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 14 января 2019 года. Возле дома 4/2 по ул. 50 лет Октября в 16.50 неизвестный водитель на автомобиле Ниссан Альмера серебряного цвета проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована.
Все, кто стал очевидцем происшествия, а также те, кто обладает записями происшествия с камер видеонаблюдения, могут обратиться в любой отдел полиции или по номеру 8-951-084-03-68.