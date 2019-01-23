В Курской области за сутки выявили 1970 нарушений ПДД
Произошло одно ДТП
Зарегистрировано одно ДТПФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За прошедшие сутки в Курской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 1970 нарушений правил дорожного движения. 22 января зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили ранения.
От вождения отстранили шестерых пьяных водителей. 77 пешеходов нарушили ПДД. Всего выявлено 1970 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1553 нарушения ПДД, в том числе 1531 нарушение скоростного режима.