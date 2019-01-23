2019-01-23T13:23:03+03:00
Общество

В Курской области за сутки выявили 1970 нарушений ПДД

Произошло одно ДТП
Яна ШЕЛЕСТ
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Зарегистрировано одно ДТПЗарегистрировано одно ДТПФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За прошедшие сутки в Курской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 1970 нарушений правил дорожного движения. 22 января зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили ранения.

От вождения отстранили шестерых пьяных водителей. 77 пешеходов нарушили ПДД. Всего выявлено 1970 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1553 нарушения ПДД, в том числе 1531 нарушение скоростного режима.

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