2019-01-23T13:22:54+03:00
Общество

Идет прием заявок на конкурс по восстановлению историко-культурного облика центра Курска

Работы будут представлены в сети Интернет и в выставочном зале
Ольга ДАНИЛОВА
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Центр Курска должен преобразитьсяЦентр Курска должен преобразитьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Департамент архитектуры и градостроительства Курской области принимает заявки до 18 февраля. Затем, до 29 марта, участники должны будут представить градостроительные концепции. В апреле компетентное жюри отберет пять победителей.

Курская общественность сможет высказать свое мнение по заявленным на конкурс проектам - работы будут представлены в сети Интернет и в выставочном зале.

В рамках второго этапа участники разработают конкретные решения по облику исторического центра Курска.

Архитекторы могут рассчитывать на консультативную помощь членов рабочей группы. А сотрудники «Электроаппарата» при необходимости обеспечат посещение завода и прилегающей территории, предоставят техническую документацию.

Как подчеркнули на заседании, долгие годы власти оберегали пустырь от торговых центров и парковок. Теперь настало время определиться, как будет выглядеть исторический центр города.

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