Куряне смогут стать общественными экоинспекторами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-23T12:57:09+03:00

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Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области приглашает курян вступить в ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Общественным инспектором может стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, намеренный оказывать содействие департаменту в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.

Для присвоения статуса общественного инспектора кандидату нужно обратиться в департамент с заявлением и пройти собеседование. Будущему общественному инспектору необходимо знать свои права, владеть основами экологических знаний, иметь представление о государственных программах по охране объектов животного мира и среды их обитания, видах и признаках административных правонарушений в области охраны окружающей среды.

В заявлении указываются: Ф.И.О., адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), согласие на обработку персональных данных. К заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность; две фотографии (3 × 4 см); копия документа об образовании и (или) квалификации.

Добровольцы с помощью фото- и видеосъемки будут фиксировать нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и направлять материалы в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области для составления актов и принятия дальнейших мер. Общественники смогут обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления за информацией, необходимой для осуществления общественного контроля, содействовать реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их обитания, участвовать в работе по экологическому просвещению населения.