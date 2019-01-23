2019-01-23T12:05:13+03:00
Происшествия

Детей из курского детсада "Лучик" временно переведут в другие дошкольные учреждения

С 1 февраля воспитанников просят освободить группы
Светлана ВОЛКОВА
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Воспитатели и дети 1 февраля должны освободить группыВоспитатели и дети 1 февраля должны освободить группыФото: Из архива КП.
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В сети появилась информация о том, что родителям, которые водят своих малышей в дошкольное учреждение «Лучик» в Курске, выдали уведомления, подписанные заведующей детским садом Еленой Котовой.

В документе сказано, что по решению Арбитражного суда Курской области «Лучику» необходимо освободить занимаемое помещение муниципального нежилого фонда города Курска. Елена Котова расторгает договор с родителями уже с 1 февраля 2019 года.

Среди родителей пошла волна беспокойства. Как пояснили в городской администрации, детей и воспитателей не «выгонят на улицу». И воспитанникам, и сотрудникам детского сада временно предложат другие дошкольные учреждения.

23 января в 18.30 в городском комитете образования по адресу Радищева, 103 пройдет по этому поводу собрание с родителями и сотрудниками детского сада «Лучик», в котором примет участие заместитель главы Курска Марина Сойникова и председатель комитета образования Сергей Белкин.

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