2019-01-23T11:14:57+03:00
Общество

Каждый курянин к 2024 году получит персональный «Цифровой профиль»

Все собранные данные будут передавать банкам и другим коммерческим организациям
Ольга ДАНИЛОВА
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Вся персональная информация будет доступнаВся персональная информация будет доступнаФото: Из архива КП.
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По сообщению комитета информатизации, связи, государственных и муниципальных услуг Курской области, каждый россиянин к концу 2023 года получит персональный «Цифровой профиль», в который будет включена вся информация о нем из государственных реестров. Платформа будет передавать данные банкам и другим коммерческим организациям. Это следует из проекта паспорта национальной программы «Цифровая экономика», одобренного российским правительством.

Обсуждается создание метапрофиля гражданина — это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах (например, на данные о недвижимости или налогах). Внедрение «Цифрового профиля» будет происходить поэтапно по мере перевода всех госуслуг на реестровую модель с обеспечением юридической значимости электронных госреестров взамен бумажных свидетельств.

«Цифровой профиль» даст возможность увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства через систему смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и социальные услуги. Например, если у гражданина есть маленькие дети, то после получения свидетельства о рождении в своем профиле на портале он увидит сообщение о возможности записать их в детский сад, пояснили в администрации региона.

В комитете информатизации, связи, государственных и муниципальных услуг Курской области считают, что юридическая значимость государственных данных, полученных из «Цифрового профиля», значительно сократит время на оказание услуг, уменьшит процент тех или иных отказов по причинам некорректного оформления документов, снизит риски предоставления поддельных бумажных документов, увеличит объемы оказываемых услуг за счет роста числа операций.

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