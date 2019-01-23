2019-01-23T10:58:36+03:00
Общество

Куряне смогут проститься с Игорем Селивановым

Прощание пройдет 24 января в филармонии
Яна ШЕЛЕСТ
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Прощание с Игорем Селивановым пройдет в четверг 24 январяПрощание с Игорем Селивановым пройдет в четверг 24 января
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Прощание с Игорем Селивановым пройдет в четверг 24 января в большом зале филармонии с 11:00 до 12:30. Отпевание состоится в храме на Северном кладбище в 13:15, сообщили в курском ТЮЗе.

Заслуженный деятель искусств, создатель, бессменный руководитель и главный режиссер курского Театра Юного Зрителя «Ровесник» ушел из жизни 21 января. Несколько поколений выросло на его поучительных, смешных и не очень сказках и спектаклях. Многим он дал путевку в жизнь благодаря занятиям в студии.

Игорь Владимирович Селиванов — лауреат Всероссийского фестиваля театралов (1975), лауреат Всесоюзного фестиваля (1977), награжден Почетным знаком «Отличник Министерства культуры СССР» (1978), лауреат всемирного фестиваля вБолгарии (1979). Удостоен ордена «Знак Почета» (1986), серебряной медали ВДНХ, диплома и почетного знака конкурса «Звездный мост».

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