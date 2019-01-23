Под Курском сгорел гараж с машиной и мотоблоком

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-23T09:53:30+03:00

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22 января примерно в четыре часа дня в селе Зуевка Солнцевского района в гараже загорелся автомобиль ВАЗ-2107, огонь перекинулся и на мотоблок «Нива».

На место ЧП приехали пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание ликвидировали в 16:17. В результате пожара техника сгорела полностью, в самом гараже выгорело потолочное перекрытие. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.