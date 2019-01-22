Курских водителей предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-22T17:31:51+03:00

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С вечера 22 января и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, ночью 3-8, днем 7-12, местами до 15 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -11…-16 ºС, в низинах до -21 ºС, днем -8…-13 ºС.

Спасатели напоминают, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".