2019-01-22T17:19:08+03:00
Спасатель

В Курской области произошло пять чрезвычайных ситуаций

Итоги деятельности за 2018 год подвели в ГУ МЧС
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели спасли 1145 человекСпасатели спасли 1145 человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 2018 году в Курской области зарегистрировано пять чрезвычайных ситуаций и 48 социально-значимых происшествий. Произошло 563 техногенных пожаров, на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На пожарах погибло 70 человек. На водных объектах зарегистрировано 44 происшествия: 43 человека утонули, шестерых удалось спасти.

Спасатели более 1,5 тысячи раз выезжали на ДТП для оказания помощи пострадавшим. Спасли 1145 человек, в 49 случаях проводили деблокировку с помощью аварийно-спасательного инструмента. Первую помощь оказали 981 раз. Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений области на ликвидацию последствий ДТП, в сравнении с показателем прошлого года уменьшилось и составило 5,5 минут.

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