2019-01-22T16:47:47+03:00
Общество

Курянам напомнили о действиях при утечке газа

Жителей региона просят сообщать о своих подозрениях по телефону 104 или 04
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курян просят быть особенно осторожнымиКурян просят быть особенно осторожнымиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Госжилинспекция напоминает о необходимых действиях при обнаружении утечки газа. При обнаружении в помещении запаха газа необходимо принять следующие меры:

немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

перекрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении к нему;

незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и т д);

не зажигать огонь, не курить;

вывести людей из загазованной среды;

оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о ситуации по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы (112).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24