Курянина обвиняют в краже бухты электрокабеля

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-22T15:55:43+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установлена личность мужчины, подозреваемого в краже со стройки. Администрация объекта обнаружила пропажу бухты медного электрического кабеля, более 630 метров. Кто-то забрал ее из складского помещения и спрятал неподалеку, приготовив к выносу с территории. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции стало понятно, что злоумышленника спугнули, поэтому он не смог завершить задуманное и, вероятно, находится поблизости.

При осмотре стройки сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, принадлежащий одному из рабочих. Оперативники предположили, что машину подогнали для вывоза похищенного кабеля. В беседе с полицейскими хозяин транспорта признался, что действительно собирался заработать, продав имущество работодателя. Осознав, что кражу совершить не удастся, предпочел уйти пешком. Выяснилось, что тридцативосьмилетний мужчина более 15 лет назад был судим за аналогичное преступление. Против него сейчас завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). За это преступление законом предусмотрено до 5 лет колонии.