Курянин до смерти забил гостя

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-22T15:44:42+03:00

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СК завел уголовное дело против 61-летнего жителя села Ивановское Рыльского района по статье "Убийство".

По версии следствия 19 января 2019 года в гости к мужичне пришел его 67-летний знакомый односельчанин, с которым они стали выпивать. Между пьяными мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин схватил неустановленный следствием предмет и стал им бить по голове односельчанину. В результате гость получил тяжелые травмы и умер.

Сейчас подозреваемый задержан, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК. Расследование продолжается.