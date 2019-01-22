Под Курском автомастера могут привлечь за угон

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-22T14:34:13+03:00

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В Щиграх мастер, который ремонтировал автомобиль, может быть привлечен к ответственности за угон. В полицию с заявлением о пропаже имущества обратилась 31-летняя хозяйка иномарки. Транспорт она отбуксировала на ремонт, но забрать его уже не смогла. Как выяснилось, чужую машину в кратковременное пользование взял работник мастерской. 24-летний молодой человек решил использовать в личных целях авто, рассказали в полиции.

Он собирался вернуть его к назначенному сроку окончания работ, но хозяйка прибыла раньше и, не обнаружив свою машину, обратилась в полицию с заявлением. Установить место нахождения молодого человека не составило труда, и уже в течение часа он сам предоставил машину владелице в исправном, отремонтированном состоянии. По данному факту проводится проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в УМВД.