Под Курском подчиненный зарезал главного дорожника на рабочем месте

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-22T14:13:09+03:00

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Страшная трагедия произошла утром 22 января - подчиненный прямо на рабочем месте с ножом набросился на своего начальника - 59-летнего руководителя ЗАО "Льговское дорожно-эксплуатационное предприятие". Удар пришелся в живот, курянин получил тяжелые ранения. По предварительным данным поводом для нападения послужил конфликт между начальником и подчиненным.

Раненого мужчину тут же доставили в районную больницу. Врачи приступили к операции, но спасти человека не смогли. Предварительно у пациента отказало сердце на операционном столе.

Подозреваемого уже задержали. Обстоятельства преступления выясняются.