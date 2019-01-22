Виновных в экологическом ЧП под Курском пообещали наказать

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-22T13:49:43+03:00

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7 января в социальных сетях появилась информация о размещении в селе Глебово Курского района отходов производства и биологических отходов в результате забоя скота. Для проверки сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области выехали в Глебово.

Информация о размещении отходов на открытом грунте подтвердилась. По фактам нарушения природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Виновным лицам будет представлено предписание о ликвидации незаконного размещения отходов, сказали в администрации региона.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов производства грозит штрафом на юридические лица - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.