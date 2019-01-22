2019-01-22T13:25:50+03:00
Происшествия

Курян задержали за кражу мобильников

ЧП произошли в областном центре
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция вовремя разыскала пропажиПолиция вовремя разыскала пропажиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске нашли подозреваемого в краже имущества из машины. Мобильный и кредитную карту хозяин забыл в припаркованном транспорте, оставив на видном месте. Имущество в салоне увидел молодой человек, который ночью возвращался из гостей. Ему удалось вскрыть машину без сигнализации и забрать себе чужие вещи. Пин-код к похищенной кредитке он подобрать не смог, благодаря чему не получил доступ к чужим средствам. Мобильный собирался сбыть, но не успел, так как его задержали оперативники Северо-западного отдела полиции. Телефон изъят, оценен и уже возвращен владельцу. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

Еще одна жительница областного центра лишилась телефона после посещения развлекательного комплекса. Мобильный она забыла в кармане пальто, оставленного в раздевалке. Другая же посетительница, уходя, случайно взяла похожую на свою верхнюю одежду, но сразу поняла, что ошиблась. Найдя в кармане чужое мобильное устройство, забрала его себе, вернув одежду с пустыми карманами. Женщину установили в тот же день сотрудники Северного отдела полиции. Похищенный телефон она уже вернула. Проводится проверка.

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