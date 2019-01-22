Курский «ЮЗГУ-АТОМ» дома дважды обыграл «Тюмень-ТюмГУ»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-22T13:13:22+03:00

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Игры десятого тура Чемпионата России, которые прошли в минувшие выходные в спорткомплексе ЮЗГУ, принесли в копилку курских волейболисток две победы, позволив ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) улучшить место в турнирной таблице.

Субботняя игра началась в принципиальной и равной борьбе. Лишь в концовке первой партии курянкам удалось овладеть преимуществом – 25:20 в пользу «ЮЗГУ-АТОМА». По похожему сценарию развивался второй сет, с той лишь разницей, что спортивная фортуна в конце второго игрового отрезка оказалась на стороне соперниц курянок – 21:25. Рисунок в третьей партии так же принципиально не поменялся – равная игра с борьбой за каждый мяч и отсутствие существенного преимущества у кого-либо из команд-соперниц. Однако концовка третьего сета, отыгранная «ЮЗГУ-АТОМом» уверенно и без ошибок, принесла свои плоды – 25:22 в пользу хозяек площадки. В 4-й партии волейболистки «АТОМа» сумели достаточно быстро преодолеть оборонительные порядки подуставших соперниц, уверенно завершив первую игру на мажорной ноте – 25:16 – в пользу «ЮЗГУ-АТОМа». Итоговый счет первой игры: 3:1 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям - 25:20, 21:25, 25:22, 25:16).

Вторая игра тура началась с уверенных и результативных атак курянок, которые быстро овладели инициативой и с комфортным преимуществом в счете завершили первую партию – 25:16 в пользу «ЮЗГУ-АТОМа». Однако во втором игровом отрезке тюменские волейболистки активно заиграли на контратаках, сумев перехватить инициативу и на тай-брейке отыгравшись – 24:26 – в пользу «Тюмень-ТюмГУ». Третий сет вновь оказался победным для курских спортсменок – 25:17. Но в четвертой партии вновь инициативу перехватили гостьи, в концовке сыгравшие собранно и без ошибок – 21:25. Заключительная пятая партия обещала принципиальную борьбу и накал страстей. Однако, ожиданиям не суждено было сбыться. «ЮЗГУ-АТОМ» с первых секунд сета взял нить игры в свои руки и довел игру до победных 15:9. Итоговый счет повторной игры: 3:2 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям –25:16, 24:26, 25:17, 21:25, 15:9).

По завершении воскресной игры были определены и отмечены памятными призами лучшие игроки 10-го тура. Среди тюменских спортсменок самым эффективным игроком на площадке была признана доигровщица Елена Бабкина. Среди курянок лучшей стала диагональная Жанна Каськова.

По итогам десятого тура «ЮЗГУ-АТОМ» записал в свой актив две победы и пять очков, переместившись на шестую строчку в турнирной таблице. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - восемь побед и 24 очка.

25-26 января курянок ожидает выездной тур. В Москве им предстоит померяться силами с ВК «Луч», который после 16-и игр имеет в активе одну победу, четыре очка и 12-ю строчку в турнирной таблице.