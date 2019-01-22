Курского зека осудили за экстримизм

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-22T11:54:45+03:00

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Фатежский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в публичных призывах к экстремизму с использованием сети Интернет.

Житель деревни Миролюбово Фатежского района при помощи мобильного телефона через Интернет разместил на своей странице «ВКонтакте» видео и аудиозаписи, открытые для свободного просмотра любому пользователю социальной сети. По заключению экспертизы эти материалы содержат признаки призывов к насилию против представителей других рас и национальностей.

В связи с тем, что мужчина на момент вынесения приговора уже отбывал наказание за убийство и покушение на убийство, суд по совокупности дал ему 15 лет исправительной колонии строгого режима.