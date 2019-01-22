В Курске на пожаре погиб 47-летний мужчина
21 января примерно в восемь часов вечера в Охотничьем проезде Курска начался пожар – загорелась летняя кухня. На место ЧП выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей.
Возгорание успешно ликвидировали. При разборе завалов в коридоре спасатели обнаружили обгоревшее тело 47-летнего мужчины. Вероятно, погибший пытался выбраться из горящего помещения. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты.
Ранее «КП» рассказывала о серьезном пожаре, который произошел 16 января в поселке Хомутовка на улице Лазурной. Здесь загорелся деревянный многоквартирный дом. В результате пожара шесть семей остались без крыши над головой.