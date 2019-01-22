2019-01-22T11:12:47+03:00
Происшествия

В Курске на пожаре погиб 47-летний мужчина

ЧП произошло в Охотничьем проезде
Яна ШЕЛЕСТ
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Из горящей постройки не смог выбраться мужчинаИз горящей постройки не смог выбраться мужчинаФото: Из архива "КП"
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21 января примерно в восемь часов вечера в Охотничьем проезде Курска начался пожар – загорелась летняя кухня. На место ЧП выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей.

Возгорание успешно ликвидировали. При разборе завалов в коридоре спасатели обнаружили обгоревшее тело 47-летнего мужчины. Вероятно, погибший пытался выбраться из горящего помещения. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают специалисты.

Ранее «КП» рассказывала о серьезном пожаре, который произошел 16 января в поселке Хомутовка на улице Лазурной. Здесь загорелся деревянный многоквартирный дом. В результате пожара шесть семей остались без крыши над головой.

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