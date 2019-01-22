2019-01-22T10:38:38+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела «Приора»

Пожар произошел в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль сгорел полностьюАвтомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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22 января в 00.35 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании автомобиля «Лада Приора» в селе Митрофаново Октябрьского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 36 Октябрьского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Загорание локализовали в 00:47, ликвидировали в 00:49.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие десять человек, четыре единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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