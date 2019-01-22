Под Курском сгорела «Приора»
Пожар произошел в Октябрьском районе
Автомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
22 января в 00.35 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании автомобиля «Лада Приора» в селе Митрофаново Октябрьского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 36 Октябрьского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Загорание локализовали в 00:47, ликвидировали в 00:49.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие десять человек, четыре единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.