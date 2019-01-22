Ушел из жизни Игорь Селиванов – создатель курского ТЮЗа

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-22T10:16:27+03:00

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21 января скончался достойнейший человек Игорь Владимирович Селиванов. Заслуженный деятель искусств, создатель, бессменный руководитель и главный режиссер курского Театра Юного Зрителя «Ровесник».

Более 50-и лет этот театр был настоящей семьей для многих его актеров. Несколько поколений выросло на его поучительных, смешных и не очень сказках и спектаклях. Многим он дал путевку в жизнь благодаря занятиям в студии.

Игорь Владимирович Селиванов — лауреат Всероссийского фестиваля театралов (1975), лауреат Всесоюзного фестиваля (1977), награжден Почетным знаком «Отличник Министерства культуры СССР» (1978), лауреат всемирного фестиваля в Болгарии (1979). Удостоен ордена «Знак Почета» (1986), серебряной медали ВДНХ, диплома и почетного знака конкурса «Звездный мост».