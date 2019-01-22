На курскую пенсионерку упала ледяная глыба с крыши храма

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-22T09:07:15+03:00

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ЧП произошло на Крещенье в райцентре Льгов Курской области. На 60-летнюю женщину, котора япришла в храм набрать воды, с крыши культового заведния рухнул лед.

К счастью, курянка сильно не пострадала и осталась жива. И все же женщина очень испугалась, также ей потребовалась первая помощь. Обрушившаяся глыба наледи повредила ей лицо. Курянку отвезли в больницу.

Можно сказать, что прихожанке повезло - глыба задела ее по касательной. Еще несколько сантиметров, и тавмы могли бы быть более серьезными.

Напомним, что в регионе идет борьба с последствиями снегопадов - организациям предписано очистить крыши и тротуары ото льда и снега. Однако далеко не везде эти предписания выполняются.