В 2018 году из Курской области выдворили сто иностранцев

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-21T16:44:47+03:00

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За 12 месяцев 2018 года судебные приставы УФССП России по Курской области препроводили сто иностранцев до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе одного ребенка.

- Выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности в РФ. Также против виновного применяют дополнительные административные меры – наложение штрафа, а также запрет въезда в РФ на пять лет, - сказали в Управлении.

В 2018 году административному выдворению подвергались граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также граждане из Шри-Ланки и Нигерии.