В 2018 году из Курской области выдворили сто иностранцев
За 12 месяцев 2018 года судебные приставы УФССП России по Курской области препроводили сто иностранцев до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе одного ребенка.
- Выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности в РФ. Также против виновного применяют дополнительные административные меры – наложение штрафа, а также запрет въезда в РФ на пять лет, - сказали в Управлении.
В 2018 году административному выдворению подвергались граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также граждане из Шри-Ланки и Нигерии.