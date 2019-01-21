Курян предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-21T16:31:32+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 21 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура по области ночью 10º - 15º, днем 6º - 11º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - значительное снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.