Бывший губернатор Курской области выслушает граждан
Александр Михайлов примет курян в приемной председателя партии «Единая Россия»
Прием пройдет 31 января с 9.30 до 10.30
Изменить размер текста:
31 января с 9.30 до 10.30 часов в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обращения курян будет принимать член Президиума Регионального политсовета «Единой России», член Совета Федерации Александр Михайлов.
Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева расположена по адресу: город Курск, улица Ленина, 11. Приветствуется предварительная запись по телефону 51-45-49.