Под Курском нашли мину
21 января на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи села Неварь Дмитриевского района Курской области.
На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружена минометная мина калибром 50 мм. Ее вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона - в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.