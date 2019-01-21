2019-01-21T15:28:42+03:00
Происшествия

Под Курском нашли мину

Снаряд обнаружили в Дмитриевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд вывезли на полигонСнаряд вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 января на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи села Неварь Дмитриевского района Курской области.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина калибром 50 мм. Ее вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона - в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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