В Курской области подтвержден 31 случай заболевания гриппом

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-21T14:55:05+03:00

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Курской области растет Фото: Из архива КП.

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Медики отмечают сезонный рост заболеваемости и учащающуюся регистрацию лабораторно подтвержденного гриппа. Пока лабораторно подтверждео более 30 случаев заболевания гриппом, в том числе в четырех случаях вызванным вирусом А(Н1N1)09.

По данным ВОЗ с начала года в странах Северного полушария продолжает регистрироваться рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, активность вирусов гриппа возрастает. В структуре вирусов гриппа превалирует грипп А(Н1N1)09.

Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, особенно в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции, где зарегистрировано их широкое распространение. Еще в восьми странах зарегистрированы региональные вспышки.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки на сопредельных с Российской Федерацией территориях, для санитарной охраны территории Российской Федерации Управлением Роспотребнадзора по Курской области усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок и обращает внимание на важность вакцинации против гриппа.