В Курске грабитель ударил ножом женщину-оператора АЗС
Нападение на оператора АЗС в Курске.Материалы пресс-службы УМВД
Мужчина ударил женщину ножомФото: Из архива "КП"
В Курске на АЗС, расположенной на улице Станционной, ночью произошло нападение. Неизвестный зашел за прилавок, ударил 44-летнюю женщину ножом, а затем похитил из кассы тысячу рублей и блок сигарет
Потерпевшая смогла вызвать полицию. На место тут же приехала следственно-оперативная группа. Женщину передали медикам. Личность нападавшего установили в течение часа. Служебная собака взяла след.
Оперативники отработали различные варианты возможного передвижения мужчины. В ходе разыскных мероприятий он был задержан при попытке скрыться в Советском районе, сообщили в УМВД по Курской области.
Как выяснилось, в помещение АЗС мужчина заходил дважды. В первый раз для оценки обстановки, а второй для совершения преступления. 34-летний подозреваемый – житель Курска. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление. В отношении курянина возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ — «Разбой». До окончания следствия он арестован.
Нападение на оператора АЗС в Курске.Материалы пресс-службы УМВД