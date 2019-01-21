В Курске грабитель ударил ножом женщину-оператора АЗС

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-21T14:34:15+03:00

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Мужчина ударил женщину ножомФото: Из архива "КП"

В Курске на АЗС, расположенной на улице Станционной, ночью произошло нападение. Неизвестный зашел за прилавок, ударил 44-летнюю женщину ножом, а затем похитил из кассы тысячу рублей и блок сигарет

Потерпевшая смогла вызвать полицию. На место тут же приехала следственно-оперативная группа. Женщину передали медикам. Личность нападавшего установили в течение часа. Служебная собака взяла след.

Оперативники отработали различные варианты возможного передвижения мужчины. В ходе разыскных мероприятий он был задержан при попытке скрыться в Советском районе, сообщили в УМВД по Курской области.

Как выяснилось, в помещение АЗС мужчина заходил дважды. В первый раз для оценки обстановки, а второй для совершения преступления. 34-летний подозреваемый – житель Курска. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление. В отношении курянина возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ — «Разбой». До окончания следствия он арестован.