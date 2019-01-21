За выходные в Курской области задержан 21 пьяный водитель

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-21T13:51:59+03:00

Шесть водителей отказались от освидетельствования

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С 18 по 20 января на территории Курской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Ранения получили десять человек. Сотрудники ГИБДД задержали 21 пьяного водителя.

Шесть водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, а пятерых задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлены 227 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

Всего зарегистрировано 3634 нарушения ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 2513 нарушений, в том числе 2223 нарушения скоростного режима, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.