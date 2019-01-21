2019-01-21T13:22:41+03:00
Звезды

В курской филармонии пройдет крещенский концерт

Репертуар будет от симфоджаза до колядок
Ольга ДАНИЛОВА
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Братья ИвановыБратья ИвановыФото: из открытых источников
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Программу для зрителей подготовят заслуженные артисты России Андрей Иванов (контрабас) и Михаил Иванов (фортепиано), Полина Орбах (вокал), Екатерина Корнишина (флейта), Антон Румянцев (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), обладатели всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» София Тюрина (саксофон) и Даниил Гулевич (ударные), стипендиат фонда «Новые имена» Екатерина Чунихина (гобой), а также творческие коллективы Курска.

В программе: Кант XVIII века, П. Чесноков, Г. Свиридов, А. Рамирес, рождественские колядки, барокко-джаз, части мессы, оригинальные композиции в стиле симфоджаз, импровизации.

(6+)

25 января в 19.00

КЦ «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

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