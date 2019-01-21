2019-01-21T12:43:34+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в краже из офиса

Мужчина заметил, где хранятся деньги и вернулся за ними, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Из архива КП.
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Жителя Суджанского района подозревают в краже из офиса в Курске. Из организации пропали почти 30 тысяч рублей. Неизвестный проник в помещение ночью из похитил из металлического ящика деньги. Раскрыть преступление удалось сотрудникам Сеймского отдела полиции. Оперативники собрали доказательства и установили, что прежде 39-летний мужчина был клиентом офиса и неоднократно пользовался предоставляемыми услугами. В очередное посещение он заметил, где хранятся деньги, оценил обстановку и возможные пути входа.

Кражу совершил тем же вечером. Полицейские собрали в том числе свидетельства случайных лиц, которые заметили злоумышленника. Деньги он успел потратить, но похищенную сумму ему предстоит возместить, а также мужчину ждет уголовное разбирательство. По факту хищения возбуждено производство. Подозреваемого проверят на причастность к другим преступлениям. Прежде он был неоднократно судим. До окончания следствия он останется под арестом.

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