В Курске пытаются сохранить старинный мещанский дом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-21T12:32:51+03:00

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Управление администрации Курской области по охране объектов культурного наследия контролирует ситуацию с «Домом мещан Беньковских», заверили в администрации региона. Так называется здание, расположенное на улице Красной Армии, 80, в Курске. Оно построено на рубеже XIX – XX веков и является объектом культурного наследия. Сейчас идет работа по включению его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации со статусом регионального значения.

Это значит, что снос дома Беньковских запрещен. А на собственника - муниципальное образование «Город Курск» - возложены обязанности по содержанию объекта культурного наследия и поддержанию его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Кроме того, администрация города обязана обеспечивать сохранность и неизменность облика здания, как объекта культурного наследия, сказалив администарции региона.

Администрации Курска предписано провести, не затягивая, необходимые противоаварийные работы. Неисполнение предписания влечет за собой привлечение к административной, уголовной и иной ответственности, которая предусмотрена законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

По информации УМВД России по Курской области сейчас материал проверки по обращению председателя общественной организации «Возрождение» об обнаружении умышленных повреждений объекта зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях для проверки и принятия решения.