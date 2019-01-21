В Курске под мостами сломался автобус

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-21T11:36:25+03:00

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21 января в самый час пик, в половине восьмого утра под железнодорожными мостами на Мурыновке застрял маршрутный пазик, ехавший из поселка имени Маршала Жукова на автовокзал.

Автобус занял всю полосу, в результате чего образовалась огромная пробка, движение было практически парализовано. Очевидцы произошедшего в соцсетях сообщили, что у автобуса нет заднего правого колеса.

С жуковским пазиками, следующими в пригородный поселок и обратно, происшествия происходят с завидной регулярностью. 1 января автобус этого маршрута загорелся прямо на улице Ленина. Водитель, пытавшийся потушить огонь самостоятельно, получил ожоги.