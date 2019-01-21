Роман Старовойт отказался от подарков
Глава региона попросил оказывать помощь благотворительным фондам
Свой день рождения Роман Старовойт отметил на лыжне
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20 января Роман Старовойт отметил свой 47-й день рождения. На сайте областной администрации сообщили, что врио губернатора традиционно проводит его на лыжне.
На своей страничке во «ВКонтакте» Роман Владимирович поблагодарил всех за поздравления и отметил, что ему чужды предметы роскоши и дорогие подарки.
— Попросил всех своих друзей и знакомых не дарить мне подарков, а направить посильную помощь в любой из благотворительных фондов, - написал врио.