Роман Старовойт отказался от подарков

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-21T11:00:10+03:00

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20 января Роман Старовойт отметил свой 47-й день рождения. На сайте областной администрации сообщили, что врио губернатора традиционно проводит его на лыжне.

На своей страничке во «ВКонтакте» Роман Владимирович поблагодарил всех за поздравления и отметил, что ему чужды предметы роскоши и дорогие подарки.

— Попросил всех своих друзей и знакомых не дарить мне подарков, а направить посильную помощь в любой из благотворительных фондов, - написал врио.