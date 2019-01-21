Под Курском сгорела дача

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-21T10:27:05+03:00

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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20 января примерно в 10:10 в селе Большие Угоны Льговского района загорелся дачный домик, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание ликвидировали в 10:38. В результате пожара в деревянном дачном доме размером 6 на 10 метров частично сгорел пол, по всей площади закоптились стены. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.